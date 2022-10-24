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{{ timeAgo('2022-10-24 10:58:04 -0500') }} football Edit

All the details from Tomarrion Parker's weekend Clemson official visit

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson took its big swing this past weekend with its bull's-eyed target at this recruiting class' position of urgent need.

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Phenix City (Ala.) Central four-star defensive end Tomarrion "TJ" Parker spent two nights on campus with his parents and brother for his official visit in conjunction with the Tigers' victory against Syracuse.

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