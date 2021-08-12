 TigerIllustrated - AUGUST CAMP: Thursday Update & Freshmen Nuggets
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AUGUST CAMP: Thursday Update & Freshmen Nuggets

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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When you've been doing this for as long as Paul and I have -- insert joke here about graying and thinning hair -- sometimes you can just get a feel for the shape of a freshman's progress or lack thereof.

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While much of the focus here and elsewhere entering camp was on summer arrival Tristan Leigh, the feel we had through the first several days was that Marcus Tate and Dietrick Pennington had flashed the most.

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