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AUGUST CAMP: Thursday Update III
Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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Clemson cornerback Tavoy Feagin of Tampa, Fla. (pictured on the front page) is one of several true freshmen covered in our third August camp update of the day at Tigerillustrated.com.
Also, we've got some encouraging intel to share on third-year wide receiver Antonio Williams.
AUGUST CAMP: THURSDAY UPDATE III (For subscribers-only)
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