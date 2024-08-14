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AUGUST CAMP: Wednesday P.M. Update & Freshmen Nuggets
Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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The hype surrounding true freshman wide receiver and former Rivals100 member
Bryant Wesco is real, and it's legit.
But in our second update of the day at
, we're going to keep it real and take a step back as we provide additional insight into where things stand with both Wesco and fellow true freshman wideout Tigerillustrated.com T.J. Moore. AUGUST CAMP: WEDNESDAY P.M. UPDATE & FRESHMEN NUGGETS (For subscribers-only) ****************************
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