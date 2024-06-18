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Clemson building its 'family tree' with top 40 recruit
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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We just spoke with the nation's No. 4 defensive tackle recruit - Bryce Perry-Wright of Buford (Ga.) who's billed 37th nationally overall regardless of position by Rivals.com.
Clemson is a major player for Perry-Wright, who is a first cousin of former Tiger defensive tackle Grady Jarrett.
CLEMSON BUILDING ITS FAMILY TREE WITH TOP 40 RECRUIT (For subscribers-only)
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