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Clemson debuts at No. 4 in College Football Playoff rankings

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CLEMSON -- The Clemson Tigers (8-0, 6-0) now know where they stand in the eyes of the College Football Playoff committee heading into the first weekend of November.

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Tuesday night the Tigers debuted at No. 4 in the initial CFP rankings, trailing Tennessee, Ohio State and Georgia respectively.

Clemson has been to the College Football Playoffs in six of the last seven years, taking home two national championships.

The Tigers will face Notre Dame (5-3) Saturday in South Bend (Ind.) in a 7:30 p.m. ET, primetime, matchup televised by NBC. The Tigers are a 4-point favorite over the Irish.

FULL COLLEGE FOOTBALL PLAYOFF RANKINGS

1. Tennessee (8-0, 4-0)

2. Ohio State (8-0, 5-0)

3. Georgia (8-0, 5-0)

4. Clemson (8-0, 6-0)

5. Michigan (8-0, 5-0)

6. Alabama (7-1, 4-1)

7. TCU (8-0, 5-0)

8. Oregon

9. USC

10. LSU

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11. Ole Miss

12. UCLA

13. Kansas State

14. Utah

15. Penn State

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16. Illinois

17. North Carolina

18. Oklahoma State

19. Tulane

20. Syracuse

21. Wake Forest

22. N.C. State

23. Oregon State

24. Texas

25. UCF

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