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{{ timeAgo('2022-10-01 07:47:14 -0500') }} football Edit

Clemson Football Game Day Nuggets

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Ahead of tonight's top 10 matchup between No. 5 Clemson and No. 10 N.C. State in Death Valley, Tigerillustrated.com has additional team-related intel and insight to release to subscribers in this game day feature.

CLEMSON FOOTBALL GAME DAY NUGGETS (For subscribers-only)

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