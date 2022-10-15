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{{ timeAgo('2022-10-15 08:51:36 -0500') }} football Edit

Clemson Football Gameday Nuggets

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

We have more on Clemson's injury situation tonight as it prepares to face Florida State in a primetime showdown in Tallahassee.

Additional intel on true freshman wide receiver Adam Randall, true freshman offensive tackle Blake Miller and other pertinent team-related nuggets we release to subscribers.

CLEMSON FOOTBALL GAMEDAY NUGGETS (For subscribers-only)

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