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Clemson Football Gameday Nuggets

Larry Williams & Paul Strelow
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It's game day in Miami Gardens, Fla.

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