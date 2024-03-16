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Clemson grit put to the test
Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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If Brad Brownell's team wins a game or two in the NCAAs, we're probably not talking much about what happened in the ACC Tournament.
But if they follow that abomination by going one-and-done next week, things aren't going to be comfortable.
Nor should they be.
CLEMSON GRIT PUT TO THE TEST (For subscribers-only)
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