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Clemson has eyes on local slot receiver

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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A local prospect who decommitted from a power conference school has surfaced on Clemson's radar as a possible late pursuit.

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Greenville (S.C.) receiver Tyler Brown attended the Tigers' victory against Syracuse a week ago with a teammate.

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