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CLEMSON's ELITE JUNIOR DAY: What we are watching

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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We're drawing closer to Clemson's Elite Junior Day, the coaching staff's signature winter recruiting event.

As two-dozen highly-rated prospects prepare to arrive on Clemson's campus Saturday, Tigerillustrated.com has additional intel to deliver to subscribers in our second major Insider of the day.

CLEMSON's ELITE JUNIOR DAY: What We Are Watching (For subscribers-only)

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