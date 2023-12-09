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Connecting the dots on the Chris Rumph hire

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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In the first of multiple updates today at Tigerillustrated.com, we have more to share with subscribers on the hiring of defensive ends coach Chris Rumph.

And this includes what we believe to be a compelling wrinkle we have not yet written about since he took over for Lemanski Hall.

CONNECTING THE DOTS ON THE CHRIS RUMPH HIRE (For subscribers-only)

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