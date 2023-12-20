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EARLY SIGNING DAY: Dabo Swinney talks with Rivals.com

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Wednesday was another big day for Clemson's football program with 22 signatures and a top 12 national ranking at Rivals.com.

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Following his early Signing Day news conference in Clemson, head football coach Dabo Swinney sat down with Rivals.com National Recruiting Director Adam Gorney for an afternoon interview and another closeup look at the Tigers' latest recruiting class.

ALSO SEE: Early Signing Day P.M. Nuggets | Confirmed Signing Day Signatures | Clemson's junior verbal commitments

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Swinney's appearance with Gorney was part of the annual Rivals National Signing Day Studio Show where various power 5 head coaches from around the country join the network for a second look at their latest classes.

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