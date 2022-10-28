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{{ timeAgo('2022-10-28 10:29:32 -0500') }} football Edit

First Clemson junior running back offer weighs in on campus visit

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

OUR STOREWIDE FLASH SALE: Over 3,500 officially-licensed CLEMSON apparel/gear items ON SALE (some 65% OFF) at The Tiger Fan Shop HERE!

C.J. Spiller dispensed his first running back offer for the 2024 class last weekend.

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Kennesaw (Ga.) North Cobb four-star junior David Eziomume picked up the offer while visiting for Clemson's victory against Syracuse.

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