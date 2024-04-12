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Former Clemson football player says Tigers are on the cusp
Larry Williams
Tigerillustrated.com
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We just spoke with a former Clemson football player and second-round draft pick who played for two head coaches during his Clemson career.
He believes the Tigers are on the cusp of returning to top five status and he lays out the reasons why in our interview.
FORMER CLEMSON FOOTBALL PLAYER SAYS TIGERS ARE ON THE CUSP (For subscribers-only)
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