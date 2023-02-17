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Four-star defensive lineman connects with Eason

Paul Strelow
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An Alabama four-star with whom Clemson holds considerable familiarity was among the elite junior day guests recently.

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Pike Road (Ala.) defensive tackle Malik Blocton attended the event with his mother.

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