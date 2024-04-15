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Four-star Florida receiver set for Clemson official
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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Clemson has become a major player for Samari Reed of Coconut Creek, Fla. following a campus visit with his mother and grandmother last month.
Tigerillustrated.com just spoke with the four-star wide receiver to get the very latest on his recruitment and of course his Clemson visit as the spring evaluation period begins.
FOUR-STAR FLORIDA RECEIVER SET FOR CLEMSON OFFICIAL VISIT (For subscribers-only)
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