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{{ timeAgo('2022-11-10 15:21:48 -0600') }} football Edit

Four-star linebacker set for Clemson return

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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A four-star linebacker is set to make a return for his second Clemson game visit this season.

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Navarre (Fla.) junior Zavier Hamilton will be on hand for Saturday’s 3:30 p.m. game against Louisville.

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