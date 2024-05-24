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Friday Insider

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Tigerillustrated.com's second major Insider of the week is here! Always loaded with Clemson football recruiting intel. Always a must-read for hardcore Clemson fans.

PICTURED on the front page: Loganville (Ga.) defender and five-star recruit Tyler Atkinson, who's rated 22nd nationally overall regardless of position by Rivals.com.

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