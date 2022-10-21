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{{ timeAgo('2022-10-21 06:20:54 -0500') }} football Edit

Friday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

OUR STOREWIDE FLASH SALE: Over 3,000 officially-licensed CLEMSON apparel/gear items ON SALE (some 65% OFF) at The Tiger Fan Shop HERE!

Clemson's games against Syracuse have tended to wind up much more dramatic and important than anticipated.

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This week's recruiting visitor list, though, befits a clash of top-15 unbeatens.

The Tigers are set to play host to numerous remaining targets for this class as well as another a pack of prominent underclassmen for the next class and beyond.

Non-football-related & off topics forum

It starts with quarterbacks and defensive linemen at Clemson, and Saturday's guest list features important visitors for both.

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