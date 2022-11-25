News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-25 06:11:34 -0600') }} football Edit

Friday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

BLACK FRIDAY DEALS on a TON of officially-licensed CLEMSON apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!

Clemson's major recruiting weekend only gets bigger and bigger.

We've already documented the Tigers will play host to four uncommitted prospects on official visits for Saturday's noon game against South Carolina. More on them in a minute.

Join Tigerillustrated.com subscribers on The West Zone message board!

A significant visit coming for one of the commitments, too.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}