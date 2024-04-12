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Friday Insider Notes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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It's a busy weekend for numerous four-star Clemson targets, including one of the highest-rated Clemson commits.

We'll tell you why and with the latest on several in the first of two Insiders today at Tigerillustrated.com.

FRIDAY INSIDER NOTES (For subscribers-only)

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