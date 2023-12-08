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Friday Thurmon Update

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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You'll want to check out our Friday update on Hinesville (Ga.) four-star offensive lineman and longtime Clemson recruiting target Elyjah Thurmon.

Also, finally, we have intel on Matt Luke's first off-campus recruiting stop.

This may be our most-read update of the day at Tigerillustrated.com.

FRIDAY THURMON UPDATE (For subscribers-only)

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