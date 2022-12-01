News More News
{{ timeAgo('2022-12-01 06:24:05 -0600') }} football Edit

Late-week Recruiting Insider

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Clemson's coaches have some decisions to make in the coming weeks and months, from recruiting takes to dipping their hands in the NCAA Transfer Portal. There is also now greater urgency with the NIL piece.

Tigerillustrated.com has additional details on all of it, along with the latest on numerous Clemson targets.

This is our third major insider of the week and as always, it's a must-read for Clemson fans!

LATE-WEEK RECRUITING INSIDER (For subscribers-only)

SPECIAL TIGERILLUSTRATED.COM SUBSCRIPTION OFFER: Get a full year of Tigerillustrated.com, The No. 1 Authority On Clemson Football & Recruiting, for just $2.00 a month! That's a 76% discount!!!

Promo Code: TIHOLIDAY

Offer valid through 12.21.22

SIGN UP HERE to get your 76% discounted subscription to Tigerillustrated.com!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}