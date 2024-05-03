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LATE-WEEK TEAM & RECRUITING INSIDER
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com ! third major Insider of the week is here! Always loaded with recruiting intel. Always a must-read for hardcore Clemson football fans. Tigerillustrated.com's PICTURED on the front page: Five-star offensive tackle and longtime Clemson target David Sanders Jr. of Charlotte, N.C. The nation's No. 1 offensive line recruit will be back on Clemson's campus with his family later this month. LATE-WEEK TEAM & RECRUITING INSIDER (For subscribers-only)
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