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LISTEN: Dabo Swinney's Monday night epic rant

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Listen to the full exchange between Clemson head coach Dabo Swinney and a fan (Tyler) from Spartanburg, S.C. Monday evening during Swinney's weekly call-in show - Tiger Calls.

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Swinney's epic rant went viral shortly after the exchange.

Below is audio of the full exchange posted by Tigerillustrated.com subscriber 'tboonpickens.'

To check out the entire Tiger Calls call-in show with Swinney, visit our members-only forum thread below. Each Monday night we offer transcription for both caller and Swinney for subscribers.

*** The thread below is already up to nearly 30,000 views. ***

OFFICIAL Dabo Swinney Call-In Show (Notre Dame Week) Thread w/Transcription

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