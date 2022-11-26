News More News
{{ timeAgo('2022-11-26 08:04:21 -0600') }} football Edit

LIVE UPDATES, Analysis & In-game Discussion: South Carolina @ #8 CLEMSON

Tigerillustrated.com
Tigerillustrated.com

Join the Tigerillustrated.com staff and subscribers today for LIVE, in-game, updates, analysis and a TON of discussion on our members-only forum as South Carolina (7-4, 4-4) and No. 8 Clemson (10-1, 8-0) face one another in Death Valley at high noon.

LIVE In-game Discussion: South Carolina @ CLEMSON

*******************

BLACK FRIDAY Weekend SUBSCRIPTION OFFER: Get a full year of Tigerillustrated.com, The No. 1 Authority On Clemson Football & Recruiting, for just $22 or $1.83 a month! That's a 78% discount!!!

Promo Code: RIVALS22

Offer valid through 11.28.22

SIGN UP HERE to get your 78% discounted subscription to Tigerillustrated.com!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}