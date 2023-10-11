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MIDWEEK CLEMSON FOOTBALL INSIDER

Paul Strelow
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Always loaded with intel. And always a must-read for hardcore Clemson football fans.

In this edition, much more team intel, including additional nuggets on multiple true freshmen.

PICTURED on the front page: Four-star true freshman offensive guard Harris Sewell.

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