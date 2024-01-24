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MIDWEEK RECRUITING INSIDER

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Tigerillustrated.com's second major recruiting Insider of the week is here! Always loaded with intel. Always a must-read for hardcore Clemson football fans.

PICTURED on the front page: Charlotte (N.C.) five-star offensive tackle and upcoming weekend Clemson visitor David Sanders Jr., the nation's top-ranked prospect overall regardless of position by Rivals.com.

MIDWEEK RECRUITING INSIDER (For subscribers-only)

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