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{{ timeAgo('2022-11-28 11:06:25 -0600') }} football Edit

Monday Christopher Johnson Update

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

This afternoon Tigerillustrated.com has additional intel to report on highly-regarded running back and weekend Clemson official visitor Christopher Johnson.

The Fort Lauderdale (Fla.) back, who is closing in on a college decision, claims nearly 40 offers.

MONDAY CHRISTOPHER JOHNSON UPDATE (For subscribers-only)

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