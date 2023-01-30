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Monday Nuggets

Larry Williams
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We've got a pretty good handle on one person Dabo Swinney consulted with while weighing making a change at offensive coordinator earlier this month and we have some additional insight on that development to share with subscribers today.

Also, another layer to the Garrett Riley-to-Clemson story.

And about the NET rankings? It's time we dig in on this controversial subject.

MONDAY NUGGETS (For subscribers-only)

January DEALS on officially-licensed CLEMSON apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!

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