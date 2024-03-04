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Monday Spring Practice Insider & Freshmen Nuggets

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson returned to football practice late Monday afternoon. Tigerillustrated.com was on campus to get the latest.

In our third update of the day, we have more team-related intel to share with subscribers, including updates on numerous freshmen.

PICTURED on the front page: True freshman defensive back and former Rivals100 member Corian Gipson.

MONDAY SPRING PRACTICE INSIDER & FRESHMEN NUGGETS (For subscribers-only)

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