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Nation's No. 2 tight end details All-In Cookout, what's next

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson's longstanding priority tight end target was among the biggest names at Sunday's All-In Cookout.

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Cumming (Ga.) West Forsyth four-star Oscar Delp returned for the social function with his mother.

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