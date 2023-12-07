Advertisement
News More News
ago football Edit

New transfer portal target emerges

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!

There is a new name to know in the transfer portal.

And things are moving quickly between this offensive lineman and Clemson's coaching staff, Tigerillustrated.com has learned.

We've got the latest on this target, how this courtship came about, where things stand and more in our first update of the day.

NEW TRANSFER PORTAL TARGET EMERGES (For subscribers-only)

*******************************************

BIG DECEMBER DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement