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Recruiting Big Board: Cornerback

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Clemson's coaching staff is working to have a large chunk of its recruiting class collected by the end of the summer.

Meanwhile, seeds are being planted with premium targets for the next cycle.

ALSO SEE: Recruiting Big Board: Defensive End | Recruiting Big Board: Wide Receiver | Recruiting Big Board: Offensive Line

In this popular periodic feature series, Tigerillustrated.com goes position by position and takes an inside look at whom Clemson is courting and where it stands with the leading targets on its recruiting board.

PICTURED on the front page: Lancaster (TX) Rivals100 member and recent Clemson official visitor (CB) Corian Gipson.

RECRUITING BIG BOARD: Cornerback (For subscribers-only)

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