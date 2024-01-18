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Recruiting Big Board: Safety

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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Tigerillustrated.com continues this popular series with subscribers as we take an inside look at Clemson's most coveted safety targets and the very latest intel we have on each.

PICTURED on the front page: Zephyrhills (Fla.) five-star defensive back and upcoming Clemson visitor D.J. Pickett, the nation's No. 8-rated prospect overall regardless of position.

Pickett is currently slated to visit Clemson's campus this weekend.

RECRUITING BIG BOARD: SAFETY (For subscribers-only)

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