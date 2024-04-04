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Recruiting Big Board: Tight End
Paul Strelow
Tigerillustrated.com
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PICTURED on the front page: Highly-regarded tight end Nalin Scott of Kennesaw, Ga.
RECRUITING BIG BOARD: TIGHT END (For subscribers-only)
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