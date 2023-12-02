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Saturday Night Coaching Search Nuggets

Larry Williams
Tigerillustrated.com

After talking with additional contacts late this afternoon, Tigerillustrated.com has more intel to share on Clemson's leading defensive ends coaching candidate as Dabo Swinney's two coaching vacancies officially head into Sunday.

Also, what we are hearing on Clemson's bowl destination at the time of this Saturday evening update.

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