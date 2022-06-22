In this LENGTHY off-season series, today's stop is Clemson linebacker and Suwanee (Ga.) native Barrett Carter, what we are hearing on him to this point in the off-season and much more.

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