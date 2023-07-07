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SUMMER UPDATE: Jake Briningstool

Larry Williams
Tigerillustrated.com

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Today Tigerillustrated.com continues this annual summer series where we offer an inside look at numerous, key, Clemson football players based on what we are hearing to this point in the off-season.

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Today we offer the latest we have on veteran Clemson tight end and Brentwood (Tenn.) native Jake Briningstool.

SUMMER UPDATE: Jake Briningstool (For subscribers-only)

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