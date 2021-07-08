In this LENGTHY off-season series, today's stop is Clemson true freshman running back and Matthews (N.C.) native Will Shipley, what we are hearing on him this summer and much more.

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