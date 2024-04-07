PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Sunday P.M. Clemson Football Nuggets
Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com
BECOME A SUBSCRIBER AT TIGERILLUSTRATED.com!
In our second update of the day at Tigerillustrated.com, we have more team-related intel to share with subscribers coming off a busy weekend in Clemson, South Carolina.
PICTURED on the front page: True freshman defensive back and former four-star recruit Tavoy Feagin.
SUNDAY P.M. CLEMSON FOOTBALL NUGGETS (For subscribers-only)
*******************
BIG APRIL DEALS on officially-licensed Clemson apparel and gear at The Tiger Fan Shop HERE!
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwODUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2NsZW1zb24ucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3N1bmRheS1wLW0tY2xlbXNvbi1mb290YmFsbC1udWdnZXRzLTEi
CiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5j
cmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVt
ZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwog
ICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMg
c28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMg
PSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5w
YXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3Jp
cHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVj
YXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNB
JTJGJTJGY2xlbXNvbi5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnN1bmRheS1wLW0t
Y2xlbXNvbi1mb290YmFsbC1udWdnZXRzLTEmYzU9MjAyMjczMzA4NSZjdj0y
LjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNv
bVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=