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Swinney, Heupel weigh in on Orange Bowl for final time ahead of matchup

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Clemson head football coach Dabo Swinney and Tennessee head football coach Josh Heupel weighed in on Friday night's matchup for a final time Thursday morning at an Orange Bowl preview news conference.

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The Tigers and Volunteers will face one another in the bowl game Friday at 8:00 p.m., their first meeting since January 1, 2004.

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Video courtesy of Volquest.com.

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