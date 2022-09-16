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THE FORECAST

Larry Williams, Paul Strelow & Cris Ard
Tigerillustrated.com

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We're ready to dig in to Clemson's third game of the season, particularly after last week's uninspired performance.

So how will it all turn out Saturday night in Death Valley?

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