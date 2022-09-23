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{{ timeAgo('2022-09-23 09:54:13 -0500') }} football Edit

THE FORECAST

Larry Williams, Paul Strelow & Cris Ard
Tigerillustrated.com

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Clemson has won 13 in a row from Wake Forest and again enters Saturday's matchup a lined favorite.

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It's easily the Tigers' first legitimate test of the 2022 season and Tigerillustrated.com is ready to dig in.

So how does it all shake out after a high noon kickoff in Winston-Salem on Saturday? We've got an inside look at Clemson's fourth game in our forecast and prediction feature.

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