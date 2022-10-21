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THE FORECAST

Larry Williams, Paul Strelow & Cris Ard
Tigerillustrated.com

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The picks are in!

In this lengthy, in-depth, feature, we dig into Saturday's big showdown between Clemson and Syracuse.

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