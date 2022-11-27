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{{ timeAgo('2022-11-27 07:31:36 -0600') }} football Edit

The future is now

Larry Williams & Paul Strelow
Tigerillustrated.com

Clemson five-star true freshman quarterback Cade Klubnik never saw the field on Saturday in a game where 59 of the Tigers' passing yards came on just one play.

In fact, Klubnik has attempted just 22 passes all season, a figure we believe to be insufficient, given the struggles of quarterback D.J. Uiagalelei.

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