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The latest on Clemson and 4-star Harmon

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

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You'll want to check out this lengthy interview with one of Clemson's top defensive targets - Rome (Ga.) four-star linebacker and Rivals250 member Jaedon Harmon.

Harmon was one of a select few priority targets at last month's Elite Retreat.

THE LATEST ON CLEMSON AND 4-STAR HARMON (For subscribers-only)

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