News More News
{{ timeAgo('2022-12-01 10:59:18 -0600') }} football Edit

The latest on Jamarius Haynes

Paul Strelow
Tigerillustrated.com

As Clemson's staff begins to narrow its focus on several remaining spaces available in this recruiting class, Tigerillustrated.com is more closely tracking numerous targets.

One of those targets is offered running back and weekend Clemson visitor Jamarius Haynes of Roanoke, Ala. And we have the latest on his recruitment in this late-week update.

THE LATEST ON JAMARIUS HAYNES (For subscribers-only)

SPECIAL TIGERILLUSTRATED.COM SUBSCRIPTION OFFER: Get a full year of Tigerillustrated.com, The No. 1 Authority On Clemson Football & Recruiting, for just $2.00 a month! That's a 76% discount!!!

Promo Code: TIHOLIDAY

Offer valid through 12.21.22

SIGN UP HERE to get your 76% discounted subscription to Tigerillustrated.com!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}